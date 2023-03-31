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  • Опубликована сегодня в 15:56

ЦБ РФ: долги по кредитам имеют 23,1% домохозяйств

В Центробанке России отметили, что долги по кредитам имеют менее четверти граждан страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Обязательства имеют 23,1% домохозяйств. Большинство (10,5%) приходится не потребительские кредиты и кредитные карты. 5,3% имеют долги по кредитам на покупку жилья и автокредитам (4%).

Медианная сумма долга при покупке недвижимости составляет 973,9 тыс. рублей, на покупку автомобиля — 227,6 тыс. рублей, по потребительским кредитам — 100 тыс. рублей.

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