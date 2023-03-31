В Центробанке России отметили, что долги по кредитам имеют менее четверти граждан страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Обязательства имеют 23,1% домохозяйств. Большинство (10,5%) приходится не потребительские кредиты и кредитные карты. 5,3% имеют долги по кредитам на покупку жилья и автокредитам (4%).

Медианная сумма долга при покупке недвижимости составляет 973,9 тыс. рублей, на покупку автомобиля — 227,6 тыс. рублей, по потребительским кредитам — 100 тыс. рублей.