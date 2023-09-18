В Краснодаре пройдет уголовный процесс по организации финансовой пирамиды на 68 миллионов рублей

Организатор финансовой пирамиды, которая похитила 68 миллионов рублей у 133 жителей Краснодара, Анапы и Новороссийска, готовится к судебному процессу, сообщили в пресс-службе Управления МВД по Краснодарскому краю.
Согласно сообщению, расследование уголовного дела завершено, и возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Усть-Лабинска по статье 159 часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). В период с января 2017 года по апрель 2018 года эта женщина похитила средства у 133 пострадавших на общую сумму свыше 68 миллионов рублей.
Полиция выяснила, что обвиняемая была региональным руководителем кредитного потребительского кооператива и заключала с людьми договоры займов, предлагая им инвестиции в "различные крупные и прибыльные финансовые проекты". Она выплачивала некоторым вкладчикам ежемесячные проценты средствами, поступающими от новых клиентов, чтобы придать видимость выполнения своих обязательств по договорам. Эта схема схожа с классической схемой Понци или финансовой пирамидой. Филиалы компании функционировали в Краснодаре, Анапе и Новороссийске.
На данный момент обвиняемая находится под стражей в ожидании дальнейшего судебного разбирательства.
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