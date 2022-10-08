"Предстоит разобраться": Пригожин о ситуации с отводом войск из Красного Лимана

Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил, считает ли он виновным в отводе войск из Красного Лимана Героя России Александра Лапина.

Ранее предприниматель прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил Лапина в неудачах на Красном Лимане. По просьбе журналистов издания MOS.NEWS Пригожин ответил, согласен ли он с обвинениями Кадырова. Бизнесмен отметил, что в ситуации еще предстоит разобраться.

"Хочу подчеркнуть, что я никоим образом не обвинял Лапина в данной ситуации. Я сказал то, что сказал. А кто эти виновные "ушлепки", предстоит разобраться тем, кто имеет на это достаточное количество компетенций. Лапин, как и любой генерал на фронте, контролирует только свою зону ответственности и выполняет решения вышестоящего командования. Еще раз подчеркиваю, в этом должны разобраться те, кто компетентен в этих вопросах", — цитирует его пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее Пригожин отметил, что их слова с Кадыровым были нацелены на поднятие боевого духа, а не дестабилизацию армии, как посчитали некоторые СМИ.