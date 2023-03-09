Боевые группы Первого армейского корпуса ВС РФ начали закрепляться на окраине Красногоровки ДНР, откуда войска ВСУ в последнее время наносили обстрелы Донецка. Об этом сообщил российский офицер с позывным "Саймон".

"Сегодня по окраинам Красногоровки отработали "Грады" и "Солнцепеки". На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка", — сказал источник в российской армии, передает РИА "Новости".

Российские информагентства также располагают видео, на котором отмечен комбинированный удар российской артиллерии по украинским позициям из тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" и реактивной системы залпового огня "Град".