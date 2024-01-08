Напавшего с ножом на прохожих рецидивиста задержали в Краснодаре

Полицейские задержали мужчину, имеющего предыдущую судимость, который напал с ножом на прохожих в Краснодаре. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, среди пострадавших трое человек, включая несовершеннолетнюю девочку.
Ранее в социальных сетях появилась информация о нападении неизвестного с ножом на прохожих в Краснодаре: мужчина поранил шею одного мужчины, затем женщину и 11-летнюю девочку.
"Полицейскими мгновенно задержан ранее судимый мужчина на месте происшествия. В результате незаконных действий агрессора пострадали трое граждан, в том числе несовершеннолетняя девочка. Нож был изъят с места происшествия", — сообщается в официальном заявлении.
Уточняется, что проводится судебно-медицинская экспертиза для определения степени полученных потерпевшими травм. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время полиция проводит проверку, сообщает ТАСС.
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