Произошел прорыв дамбы одного из водохранилищ в городе Краматорск ДНР из-за сильного снегопада. Такой информацией поделился мэр Александр Гончаренко.
"Разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды. Все соответствующие службы на местах, стараемся уменьшить поток"
Ранее, 3 апреля, сообщалось об отсутствии электроснабжения у порядка тысячи жителей Луганска.
МИД: РФ будет предпринимать меры в ответ на вступление Финляндии в НАТО
Меры будут комплексными
Парламент Литвы запретил гражданам России покупать недвижимость
Кроме того, приостанавливается рассмотрение просьб о выдаче россиянам видов на жительство и предоставление литовского гражданства.
Новый выпуск "ЧБД?" за два дня набрал 45 млн просмотров
Основатели юмористической интернет-программы отказались от публикации видео на YouTube
Галустян получил армянское гражданство
На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.