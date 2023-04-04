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  • Опубликована сегодня в 14:04

В Краматорске прорвалась дамба водохранилища из-за непогоды

Произошел прорыв дамбы одного из водохранилищ в городе Краматорск ДНР из-за сильного снегопада. Такой информацией поделился мэр Александр Гончаренко.

"Разбило часть конструкции дамбы, увеличился выброс воды. Все соответствующие службы на местах, стараемся уменьшить поток"

Ранее, 3 апреля, сообщалось об отсутствии электроснабжения у порядка тысячи жителей Луганска.

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