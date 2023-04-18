Глава Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен подтвердил факт обстрела американского дипломатического конвоя со стороны спецназа Судана. Погибших нет.
"Был обстрелян американский дипломатический конвой. Все наши люди живы и невредимы. Но это действие было безрассудным"
Напомним, ранее телеканал Al Arabiya передал новость, что силы быстрого реагирования обстреляли бронированный автомобиль посольства Соединённых Штатов.
К текущему моменту идет ожесточенная борьба двух лагерей - ВС Судана и спецназа. Сообщается, что уже погибло более 180 гражданских лиц.
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