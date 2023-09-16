Мучителя кота задержала полиция Москвы в Тарном проезде

В Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с котом. Животное будет направлено в ветеринарную клинику для обследования, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, ссылаясь на информацию РИА Новости.

События развернулись в субботу вечером, когда граждане обратились в полицию и сообщили о видеозаписи, размещенной в одном из общественных сообществ. В этом видео было видно, как мужчина жестоко обращается с домашним котом. Заявители предоставили информацию, указывая на возможное местоположение злоумышленника — склад в Тарном проезде.

Подозреваемый был задержан полицейскими и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего расследования. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства инцидента. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.