Активист Костров указал на возможную причину многочисленных аварий на теплосетях Петербурга

Коррупция в сфере жилищно-коммунального хозяйства могла стать причиной ставших уже систематических прорывов коммуникаций в Петербурге. Об этом заявил координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров.
Зима еще не началась, а в Петербурге уже произошло несколько прорывов на теплосетях. Сообщалось, что авария в Кировском районе оставила без света и тепла примерно 100 домов. Несмотря на регулярные аварии и прорывы изношенных сетей, чиновники Смольного и губернатор Александр Беглов не торопятся решать эту проблему.
Комментируя ситуацию, Костров называет ее "грустной и печальной". Он рассказал, что при смене труб вместо старых укладывают не новые, а уже бывшие в употреблении.
"Давным-давно известно, что трубы меняют или на б/у, или делают участками. Чиновникам приятнее делать много раз ремонты в одном месте, нежели сделать комплексный ремонт. А комплексный ремонт они тоже разучились делать. Они их проводят не за год там, а делают три года", - объясняет активист.
Костров считает, что положить конец этой ситуации поможет только разбирательство правоохранительных органов, которые должны выяснить, кто ворует бюджетные средства, выделенные на замену труб.
Чиновники профильных ведомств бездействуют и не решают проблему с устаревшим оборудованием, а горожане являются заложниками ситуации, потому что вынуждены мириться с бездействием властей, констатирует активист. Костров надеется, что будущая зима не доставит хлопот из-за большого количества аварий, в противном случае "все попросту утонут".
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