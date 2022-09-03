Фонд капитального ремонта Петербурга давно стал инертным – общественник Костров

Подконтрольный Смольному Фонд капитального ремонта уже не первый год проваливает выполнение поставленных перед ним задач. Мнением, почему это происходит, поделился общественный деятель, координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров.

"Такое ощущение, что мы кормим структуру с огромным количеством сотрудников, а работы не выполняются, балконы как были обрушены, так и продолжают обрушаться", - считает активист, отмечая, что горожане годами ждут проведения капитального ремонта, но этот момент так и не наступает.

При этом он напомнил, что в конце прошлого года Контрольно-счетная палата выявила ряд нарушений при проверке деятельности ФКР. Ведомству оказывали достаточное финансирование, однако руководство не успевало распорядиться средствами, выделенными на капремонт. Прежнего главу Дениса Шабурова через несколько месяцев после отстранения задержали. Однако при новом руководстве ситуация практически не изменилась.

"Мы расхлебываем еще и наследие предыдущего руководства фонда, когда ничего не делалось, и мы сталкивались с полной халатностью и головотяпством. На счету фонда лежали миллиарды, а работы не производились. Мы видим, что растут в квиточках цены, а ситуация становится все более удручающей", - констатировал Костров.

По мнению СМИ, в текущем году ФКР вновь не уложится в план выполнения капитального ремонта в Петербурге. Это может быть связано с банальной халатностью как со стороны руководства Фонда, так и со стороны контролирующего его Смольного.