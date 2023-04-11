Глава ВТБ Андрей Костин предложил перезапуск процесса приватизации в России. Об этом сообщает РБК.
По мнению главы финансового учреждения, это позволило бы обеспечить новую модель роста экономики России. Костин убежден, что передача государственной собственности в частные руки на рыночных условиях — это эффективный инструмент, который уже доказывал свою эффективность.
Российский бизнес, отмечает банкир, накопил большой инвестиционный потенциал, а инвестиционная база после 2014 года стала значительно сужаться.
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