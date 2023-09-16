Глава ВТБ Костин выступил за ограничение денежных переводов за границу

Глава российского банка ВТБ Андрей Костин высказал предложение об ограничении вывода денежных средств за рубеж с целью поддержки российского рубля. Это заявление он сделал в интервью РБК, обосновывая необходимость таких мер тем, что "мы живем не в мирное время".
По мнению Костина, в текущей обстановке требуются дополнительные меры, которые отличаются от обычных практик. Одним из вариантов может быть введение ограничений на вывод денег за рубеж, например, установление максимальной суммы в один миллион долларов в месяц для таких операций. При этом внутренние переводы в рублях могли бы оставаться неограниченными.
Костин подчеркнул, что такая мера предполагает закрытие возможных способов обхода ограничений.
Также глава ВТБ предложил установить верхний предел на уровне 100 миллионов рублей (примерно один миллион долларов) для вывода за рубеж. Эти предложения можно рассматривать как попытку банковского регулятора укрепить стабильность российской валюты и сдержать потенциальные негативные воздействия на рубль в условиях изменчивой мировой экономической обстановки.
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