Грузовой корабль "Прогресс МС-22" спас Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с неисправными объектами в космическом пространстве, заявили в "Роскосмосе".

"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей грузовика "Прогресс МС-22" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором"

Также, они сообщили, что "средняя высота орбиты МКС составила 418,59 км над поверхностью нашей планеты"