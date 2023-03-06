Грузовой корабль "Прогресс МС-22" спас Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с неисправными объектами в космическом пространстве, заявили в "Роскосмосе".
"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей грузовика "Прогресс МС-22" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором"
Также, они сообщили, что "средняя высота орбиты МКС составила 418,59 км над поверхностью нашей планеты"
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