Весной-летом текущего года намечаются несколько выходов российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, чтобы завершить интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС. Об этом журналистам сообщили в Роскосмосе.
"Модуль дооснастят дополнительным радиационным теплообменником и шлюзовой камерой, которые будут перенесены на "Науку" с малого исследовательского модуля "Рассвет" с помощью европейского дистанционного манипулятора ERA, управляемым космонавтом Роскосмоса Андреем Федяевым"
Также стало известно о планируемой перестыковке пилотируемого корабля "Союз МС-23" с малого исследовательского модуля "Поиск" на узловой модуль "Причал". Ориентировочная дата - 6 апреля. Ее выполнит в ручном режиме Прокопьев, вместе с ним в корабле во время перемещения будут Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.
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