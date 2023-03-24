Весной-летом текущего года намечаются несколько выходов российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос, чтобы завершить интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС. Об этом журналистам сообщили в Роскосмосе.

"Модуль дооснастят дополнительным радиационным теплообменником и шлюзовой камерой, которые будут перенесены на "Науку" с малого исследовательского модуля "Рассвет" с помощью европейского дистанционного манипулятора ERA, управляемым космонавтом Роскосмоса Андреем Федяевым"

Также стало известно о планируемой перестыковке пилотируемого корабля "Союз МС-23" с малого исследовательского модуля "Поиск" на узловой модуль "Причал". Ориентировочная дата - 6 апреля. Ее выполнит в ручном режиме Прокопьев, вместе с ним в корабле во время перемещения будут Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.