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  • Опубликована сегодня в 10:55

Космическая компания Virgin Orbit будет закрыта

Космическая компания Virgin Orbit прекратит свою деятельность. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Об этом сообщили генеральный директор компании Дэн Харт во время встречи со своими сотрудниками. Он заявил, что это произойдет в "обозримом будущем".

Причиной тому является отсутствие финансирование, которое смогло бы обеспечить развитие предприятия.

Напомним, Virgit Orbit была основана миллиардером Ричардом Брэнсоном, она предлагала пусковые услуги ракеты воздушного старта launcherOne.

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