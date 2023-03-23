Космос является той сферой, в которой Россия и западные страны еще не разорвали контакты, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, космос является будущим для всего человечества, поэтому американцы и европейцы, как прагматичные люди, не хотят разрывать контракты с Россией, потому что им это выгодно. На сегодняшний день страны по-прежнему совместно работают на пилотируемой станции и использует ракеты для доставки в космос всего необходимого.

"Не без скрипа, конечно, но совместная работа в космосе продолжается", — отметил зампредседателя Совбеза РФ в большом интервью российским СМИ, передает РИА Новости.

Международная космическая станция (МКС) — это научно-исследовательский объект в космосе, который является совместным проектом многих стран. Станция находится на орбите вокруг Земли на высоте около 400 км и движется со скоростью около 28 000 км/ч.

МКС была запущена в 1998 году, и в ее создании участвовали Россия, США, Европейский космический агентство, Япония и Канада. Станция служит для проведения научных исследований в космосе, а также для тестирования технологий, которые будут использоваться в будущих космических миссиях.

На борту МКС находятся модули, где экипаж живет и работает, а также научные приборы и оборудование. Экипаж МКС состоит из астронавтов и космонавтов, которые находятся на станции на протяжении нескольких месяцев, выполняя научные эксперименты и обслуживая оборудование станции.

МКС является символом международного сотрудничества в космических исследованиях, и ее научные достижения имеют важное значение для развития космической инженерии, медицины и других областей науки и технологий.