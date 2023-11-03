Находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов передали поздравления гражданам России в честь Дня народного единства, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на Telegram-канал "Роскосмос".
Космонавты подчеркнули, что День народного единства является важным праздником для каждого россиянина, который любит свою Родину. Они также выразили уверенность в способности россиян справиться с любыми трудностями.
Константин Борисов подчеркнул, что история России служит примером искреннего патриотизма, который придает каждому русскому человеку силу духа и преданность идеалам своего народа.
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