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Российские космонавты поздравили россиян с Днем народного единства с МКС
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  • Опубликована сегодня в 2:39

Российские космонавты поздравили россиян с Днем народного единства с МКС

Находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов передали поздравления гражданам России в честь Дня народного единства, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на Telegram-канал "Роскосмос".

Космонавты подчеркнули, что День народного единства является важным праздником для каждого россиянина, который любит свою Родину. Они также выразили уверенность в способности россиян справиться с любыми трудностями.

Константин Борисов подчеркнул, что история России служит примером искреннего патриотизма, который придает каждому русскому человеку силу духа и преданность идеалам своего народа.﻿

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