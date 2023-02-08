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  • Опубликована сегодня в 7:27

Российские спецслужбы: На Украине "откосить" от армии стоит 10 тыс. долларов

На Украине налажена коррупционная схема уклонения от призыва в армию. Об этом рассказал представитель российских спецслужб со ссылкой на пленных ВСУ.

По информации источника, на Украине налажена коррупционная схема уклонения от призыва.

"Входной билет — 10 тысяч долларов. Это единоразовая плата военкому, чтобы потенциального призывника записать в волонтерскую организацию, действующую при военкомате", — сказал он.

Также представитель спецслужб пояснил, что в дальнейшем каждый такой волонтер через соцсети обязан собирать добровольные пожертвования граждан в пользу армии.

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