На Украине налажена коррупционная схема уклонения от призыва в армию. Об этом рассказал представитель российских спецслужб со ссылкой на пленных ВСУ.
По информации источника, на Украине налажена коррупционная схема уклонения от призыва.
"Входной билет — 10 тысяч долларов. Это единоразовая плата военкому, чтобы потенциального призывника записать в волонтерскую организацию, действующую при военкомате", — сказал он.
Также представитель спецслужб пояснил, что в дальнейшем каждый такой волонтер через соцсети обязан собирать добровольные пожертвования граждан в пользу армии.
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