На Украине налажена коррупционная схема уклонения от призыва в армию. Об этом рассказал представитель российских спецслужб со ссылкой на пленных ВСУ.

По информации источника, на Украине налажена коррупционная схема уклонения от призыва.

"Входной билет — 10 тысяч долларов. Это единоразовая плата военкому, чтобы потенциального призывника записать в волонтерскую организацию, действующую при военкомате", — сказал он.

Также представитель спецслужб пояснил, что в дальнейшем каждый такой волонтер через соцсети обязан собирать добровольные пожертвования граждан в пользу армии.