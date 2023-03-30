Певица Альбина Джанабаева, являющаяся супругой Валерия Меладзе, требует за свое участие в корпоративе 850 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Артистке необходима охрана из двух человек, которая будет ее защищать на протяжении всего времени выступления.
Также ей необходима туалетная комната, расположенная внутри гримерки, мясные и рыбные нарезки, фрукты, овощи, чай, кофе и вода.
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