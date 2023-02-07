По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние 24 часа выявили более 7,6 тысячи случаев заболевания. На данный момент госпитализированы 1445 пациента, умерло 43 человека.
"Выздоровело за сутки 8 455 человек, или на 68,8% больше в сравнении с 6 февраля 2023 года. Выявлено 7 615 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 43 человека"
Как передаёт штаб, рост числа госпитализаций отмечен в 67 субъектах, снижение - в семи регионах, ситуация не изменилась в 11 субъектах.
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