Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не собирается посещать предстоящую коронацию короля Великобритании Карла III, которая должна пройти 6 мая (через 8 месяцев после смерти Елизаветы II). Такой информацией в ходе брифинга поделился представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Я не думаю, что генеральный секретарь посетит коронацию. Я проверю приглашения, но традиционно генеральный секретарь не посещает инаугурации глав государств. А коронация является формой инаугурации главы государства"
Само мероприятие пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в присутствии 2 тыс. человек. Приглашение посетить церемонию, в частности, получили лидеры Бельгии, Венгрии, Ирландии, Испании, Монако, Франции, Японии, руководители Евросоюза и новый первый министр Шотландии Хамза Юсаф, придерживающийся республиканских взглядов. Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил в среду, что не ожидает приглашения на коронацию в нынешних политических реалиях.
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