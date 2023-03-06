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  • Опубликована сегодня в 6:14

КНДР продвинулась в создании двигателя большой тяги для ракеты-носителя

Северная Корея достигла значительных успехов в сфере освоения космоса, включая создание двигателя большой тяги для ракеты-носителя. Об этом заявил директора аэрокосмического развития КНДР Пак Кен Су.

По его словам, потребность в освоении космического пространства ради экономического развития и благосостояния народа растет с каждым днем, и КНДР "динамично" продвигает сферу освоения космоса как страна-производитель спутников и ракет-носителей.

Также Пак Кен Су добавил, что в стране наблюдаются "впечатляющие успехи" в этой отрасли.

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