Северная Корея достигла значительных успехов в сфере освоения космоса, включая создание двигателя большой тяги для ракеты-носителя. Об этом заявил директора аэрокосмического развития КНДР Пак Кен Су.
По его словам, потребность в освоении космического пространства ради экономического развития и благосостояния народа растет с каждым днем, и КНДР "динамично" продвигает сферу освоения космоса как страна-производитель спутников и ракет-носителей.
Также Пак Кен Су добавил, что в стране наблюдаются "впечатляющие успехи" в этой отрасли.
Турция может отказаться от американских истребителей F-16
И закупить российские боевые самолеты последнего поколения.
Перри Джонсон - еще один кандидат на пост президента США
Бизнесмен не в первый раз старается занять руководящую должность страны или штата
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать
Метрополитен-музей снова изменил национальность Ивана Айвазовского
Теперь художник стал армянином