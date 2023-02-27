Несмотря на то, что у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына нет сыновей, подходящих на роль преемника, его дочь, известную как "Ким Чжу Э" пока рано считать официальным претендентом на пост номер один в государстве. Об этом заявил министр Южной Кореи Квон Ён Се.
Политик отметил, что девочка, известная в СМИ как "Ким Чжу Э", появилась на публике уже семь раз. Видеокамеры снимали ее во время обсуждения военного плана, в момент пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", а также на военном параде, передает РИА "Новости".
Вместе с тем, по словам Квон Ён Се, все это "крайне необычно", потому что ранее КНДР не показывала наследников так открыто, а Ким Чен Ыну пока всего около 40 лет.
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