Северная Корея пообещала беспрецедентно сильный ответ на план расширения военных учений США и Южной Кореи. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Известно, что по итогам переговоров министров обороны в январе этого года, Южная Корея и США договорились увеличить темпы и масштабы совместных военных учений и обмена разведданными, передает РИА "Новости".

Также они запланировали провести трехсторонние переговоры по сотрудничеству в сфере безопасности с участием Японии.