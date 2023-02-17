Северная Корея пообещала беспрецедентно сильный ответ на план расширения военных учений США и Южной Кореи. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Известно, что по итогам переговоров министров обороны в январе этого года, Южная Корея и США договорились увеличить темпы и масштабы совместных военных учений и обмена разведданными, передает РИА "Новости".
Также они запланировали провести трехсторонние переговоры по сотрудничеству в сфере безопасности с участием Японии.
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