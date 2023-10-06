Впервые за 35 лет Парламент Южной Кореи отклонил кандидата на должность председателя Верховного суда

Впервые с 1988 года Парламент Республики Корея отклонил кандидата на должность председателя Верховного суда страны. На этот пост была представлена кандидатура судьи с более чем тридцатилетним опытом работы — Ли Гюн Ён. В результате голосования 118 депутатов поддержали его назначение, но 175 высказались против.

Оппозиционная Демократическая партия "Тобуро", имеющая большинство в парламенте, заявила о своем негативном отношении к кандидату до голосования. Это решение объясняется, в частности, личными связями Ли Гюн Ёна с президентом Юн Сок Ёлем.

"Тобуро" также выразила недовольство несколькими решениями судьи по делам, связанным с сексуальными преступлениями и домашним насилием. Существуют также подозрения в том, что Ли Гюн Ён утаивал доходы и имущество при заполнении финансовой декларации "многие годы", сообщает ТАСС.

Партия "Гражданская сила", находящаяся у власти, считала, что кандидат мог бы помочь снять политический характер работы судебного органа, который, по их мнению, существовал при предыдущем председателе Верховного суда Ким Мён Су из-за его "либеральных" взглядов.

Срок полномочий Ким Мён Су завершился в сентябре, а кандидатура Ли Гюн Ёна была представлена в августе. Администрация президента выразила сожаление по поводу решения парламента, которое оставит суд без председателя на "беспрецедентно продолжительное время". Согласно Yonhap, президенту потребуется примерно месяц, чтобы предложить нового кандидата.