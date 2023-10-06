Впервые за 35 лет Парламент Южной Кореи отклонил кандидата на должность председателя Верховного суда

Впервые с 1988 года Парламент Республики Корея отклонил кандидата на должность председателя Верховного суда страны. На этот пост была представлена кандидатура судьи с более чем тридцатилетним опытом работы — Ли Гюн Ён. В результате голосования 118 депутатов поддержали его назначение, но 175 высказались против.
Оппозиционная Демократическая партия "Тобуро", имеющая большинство в парламенте, заявила о своем негативном отношении к кандидату до голосования. Это решение объясняется, в частности, личными связями Ли Гюн Ёна с президентом Юн Сок Ёлем.
"Тобуро" также выразила недовольство несколькими решениями судьи по делам, связанным с сексуальными преступлениями и домашним насилием. Существуют также подозрения в том, что Ли Гюн Ён утаивал доходы и имущество при заполнении финансовой декларации "многие годы", сообщает ТАСС.
Партия "Гражданская сила", находящаяся у власти, считала, что кандидат мог бы помочь снять политический характер работы судебного органа, который, по их мнению, существовал при предыдущем председателе Верховного суда Ким Мён Су из-за его "либеральных" взглядов.
Срок полномочий Ким Мён Су завершился в сентябре, а кандидатура Ли Гюн Ёна была представлена в августе. Администрация президента выразила сожаление по поводу решения парламента, которое оставит суд без председателя на "беспрецедентно продолжительное время". Согласно Yonhap, президенту потребуется примерно месяц, чтобы предложить нового кандидата.
Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Узбекистаном успешно развиваются
Москва и Ташкент активно укрепляют свои отношения в различных сферах.
Саркози столкнулся с обвинениями в рамках дела о предвыборной кампании 2007 года
Бывший президент Франции Николя Саркози столкнулся с новыми обвинениями.
С начала текущего года более 750 детей-сирот получили жилье в Подмосковье
С начала 2023 года в Московской области более 750 детей-сирот получили жилье.
График движения поездов на МЦД будет изменен на Курском и Рижском направлениях
Изменения в расписании движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД произойдут ночью с 8 на 9 октября и с 9 на 10 октября.