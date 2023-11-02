Обвиняемый в сожжении Корана изучает ислам, чтобы понять степень оскорбления верующих

Житель Волгограда, Никита Журавель, который обвиняется в сожжении Корана, выразил в суде в Грозном свою готовность изучать ислам и читать Коран с целью понять, насколько сильно его действия оскорбили чувства мусульман. На заседании суда он также повторно принес извинения верующим.

Висаитовский районный суд в Грозном провел допрос двух свидетелей по делу Никиты Журавеля. Следующее заседание запланировано на 16 ноября.

Никита Журавель стоит перед судом по двум статьям, одна из которых связана с оскорблением чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений, а вторая - с хулиганством по мотивам религиозной ненависти, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Журавель признал частично свою вину.

Молодой человек был задержан силовиками в Волгограде в мае после акции с сожжением Корана у мечети. В ходе допроса он признал, что совершил это по указанию украинских спецслужб и за деньги. Уголовное дело в отношении Никиты Журавеля передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике, и позднее его доставили в СИЗО в Грозный.