Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.11.2023 : 93,2801
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.11.2023 : 98,4365
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:17

Обвиняемый в сожжении Корана изучает ислам, чтобы понять степень оскорбления верующих

Житель Волгограда, Никита Журавель, который обвиняется в сожжении Корана, выразил в суде в Грозном свою готовность изучать ислам и читать Коран с целью понять, насколько сильно его действия оскорбили чувства мусульман. На заседании суда он также повторно принес извинения верующим.

Висаитовский районный суд в Грозном провел допрос двух свидетелей по делу Никиты Журавеля. Следующее заседание запланировано на 16 ноября.

Никита Журавель стоит перед судом по двум статьям, одна из которых связана с оскорблением чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений, а вторая - с хулиганством по мотивам религиозной ненависти, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Журавель признал частично свою вину.

Молодой человек был задержан силовиками в Волгограде в мае после акции с сожжением Корана у мечети. В ходе допроса он признал, что совершил это по указанию украинских спецслужб и за деньги. Уголовное дело в отношении Никиты Журавеля передано в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике, и позднее его доставили в СИЗО в Грозный.

Мир

Рост стоимости путешествий беспокоит европейских туристов: как они собираются экономить

Рост стоимости путешествий беспокоит европейских туристов: как они собираются экономить

Главной заботой при планировании путешествий стали значительно возросшие расходы, которые затрагивают все сферы путешествий.

Читать полностью
Израильские артиллеристы ответили на вылазки

Израильские артиллеристы ответили на вылазки "Хезболлаха" в Ливане обстрелом

В ответ на вылазки бойцов вооруженного крыла "Хезболлах" в пограничные районы Ливана, артиллерия израильской армии начала обстрел указанных территорий.

Читать полностью

Общество

10 распространенных ошибок в борьбе с ржавчиной на автомобиле

10 распространенных ошибок в борьбе с ржавчиной на автомобиле

Ржавчина на автомобиле может нанести серьезный вред его внешнему виду и структурной целостности

Читать полностью
Эндокринолог Павлова рассказала, как лучше не худеть

Эндокринолог Павлова рассказала, как лучше не худеть

Пытаться сбросить 10 кг всего за один месяц - не рекомендуемая цель.

Читать полностью

Новости