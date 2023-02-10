Пентагон координирует удары ВСУ из ракетных систем HIMARS по российским позициям с территории одной западноевропейской страны. Об этом написал коллектив авторов Washington Post.

"Украинские официальные лица заявляют, что им требуются координаты, предоставленные или подтвержденные США и их союзниками для подавляющего большинства ударов с использованием передовых американских ракетных систем. Все это ранее неизвестная практика, которая свидетельствует о более серьезной и активной роли Пентагоне в конфликте на Украине", — заявили журналисты.

В издании заявили, что эти данные подтверждаются тремя высокопоставленными чиновниками ВСУ, а также официальными лицами в Вашингтоне.

По словам журналистов, ВСУ "почти никогда" не наносят удары без конкретных координат, которые предоставляют американские военные, находящиеся в одной из неназванных европейских стран. При этом особо подчеркивается, что речь идет о данных для "ударов по российским позициям" из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS.