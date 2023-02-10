Пентагон координирует удары ВСУ из ракетных систем HIMARS по российским позициям с территории одной западноевропейской страны. Об этом написал коллектив авторов Washington Post.
"Украинские официальные лица заявляют, что им требуются координаты, предоставленные или подтвержденные США и их союзниками для подавляющего большинства ударов с использованием передовых американских ракетных систем. Все это ранее неизвестная практика, которая свидетельствует о более серьезной и активной роли Пентагоне в конфликте на Украине", — заявили журналисты.
В издании заявили, что эти данные подтверждаются тремя высокопоставленными чиновниками ВСУ, а также официальными лицами в Вашингтоне.
По словам журналистов, ВСУ "почти никогда" не наносят удары без конкретных координат, которые предоставляют американские военные, находящиеся в одной из неназванных европейских стран. При этом особо подчеркивается, что речь идет о данных для "ударов по российским позициям" из американских реактивных систем залпового огня HIMARS и M270 MLRS.
Эксперт: Американские металлурги - основные бенефициары военной помощи Украине
Именно для крупных металлургических предприятий особо выгодно продолжение конфликта на Украине, потому что в этом случае они продолжат плотное сотрудничество с оборонными предприятиями США и Европы.
В России разрабатывают боеприпасы с точностью поражения сто процентов
Мы наращиваем производство высокоточных боеприпасов и создаем новые образцы высокоточного оружия, отметили в корпорации "Ростех".
В музее Нью-Йорка переименовали картину "Русская танцовщица" Эдгара Дега
Теперь полотно импрессиониста выставлено под названием "Танцовщица в украинском наряде"
Константин Фурсов назначен врио гендиректора Политехнического музея
Ранее эту должность занимала Елена Проничева, которая с недавних пор стала генеральным директором Государственной Третьяковской галереи