Три десятка тысяч искусственных глаз в режиме 24/7 следят за безопасностью на российских дорогах.
Результаты тотального мониторинга впечатляют. Камер стало больше на 8%, а количество штрафов за выявленные дорожные инциденты возросло на 20%. Число постановлений о нарушении ПДД превысило 220 млн. В лидерах самые автомобильные регионы страны: Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленообласть, республики Татарстан и Башкортостан.
При этом, по данным судебных приставов часть штрафов выписанных ГИБДД без задействования подразделений ФССП, с помощью искусственного интеллекта также исполняется в режиме онлайн.
"Машина автоматически возбуждает исполнительное производство, автоматически рассылает запросы в банки, при получении положительного ответа из банка автоматически формирует платежный документ и после подписи направляет в банки для обращения взыскания", - говорит директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
Тренд на увеличение средств видеофиксации на дорогах России сохранится. Если сейчас в хоне внимания в основном федеральные автотрассы и региональные и муницпальные (по которым ходит общественный транспорт), то в перспективе под контроль могут попасть и межквартальные проезды, и даже межпоселковые грунтовки.
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