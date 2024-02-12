Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.02.2024 : 90,8901
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.02.2024 : 97,9364
На российских магистралях вводят тотальный видеоконтроль
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:41

На российских магистралях вводят тотальный видеоконтроль

Три десятка тысяч искусственных глаз в режиме 24/7 следят за безопасностью на российских дорогах.

Результаты тотального мониторинга впечатляют. Камер стало больше на 8%, а количество штрафов за выявленные дорожные инциденты возросло на 20%. Число постановлений о нарушении ПДД превысило 220 млн. В лидерах самые автомобильные регионы страны: Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленообласть, республики Татарстан и Башкортостан.

При этом, по данным судебных приставов часть штрафов выписанных ГИБДД без задействования подразделений ФССП, с помощью искусственного интеллекта также исполняется в режиме онлайн.

"Машина автоматически возбуждает исполнительное производство, автоматически рассылает запросы в банки, при получении положительного ответа из банка автоматически формирует платежный документ и после подписи направляет в банки для обращения взыскания", - говорит директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.

Тренд на увеличение средств видеофиксации на дорогах России сохранится. Если сейчас в хоне внимания в основном федеральные автотрассы и региональные и муницпальные (по которым ходит общественный транспорт), то в перспективе под контроль могут попасть и межквартальные проезды, и даже межпоселковые грунтовки.

Мир

На Бали вводится налог для туристов

На Бали вводится налог для туристов

С 14 февраля 2024 года на острове Бали вводится новый туристический налог в размере менее десяти долларов на человека. Оплата этого налога обязательна для всех туристов и осуществляется наличными или картой Visa и Mastercard в аэропорту Денпасар или в онлайн-приложении.

Читать полностью
Япония даст Украине 100 млн долл. на восстановление

Япония даст Украине 100 млн долл. на восстановление

Всего Токио хочет развивать семь направлений сотрудничества с Киевом. Это будет обсуждаться на двусторонней конференции Японии и Украиины.

Читать полностью

Общество

Эндокринолог Янг рекомендует включить в рацион корнеплоды на ужин

Эндокринолог Янг рекомендует включить в рацион корнеплоды на ужин

﻿Вечерний рацион оказывает существенное воздействие на здоровье и вес человека.

Читать полностью
Торосов: Минэкономразвития высказалось о введении платы за выбросы углерода в России

Торосов: Минэкономразвития высказалось о введении платы за выбросы углерода в России

﻿Ведомства Минэкономразвития высказывают мнение о введении платы за выбросы углерода в России, считая это необходимым шагом.

Читать полностью

Новости