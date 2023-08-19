Как действия ЧВК "Вагнер" в Бахмуте сорвали контрнаступление ВСУ

Одной из наиболее значимых операций в рамках СВО стала "Бахмутская мясорубка", в ходе которой бойцы ЧВК "Вагнер" освободили город Артемовск. К такому мнению приходят как российские, так и иностранные военные аналитики.

По информации телеграм-канала "Картель", украинские войска на сегодняшний день уже потеряли около 40% поставленной Западом военной техники, а человеческие потери за время так называемого контрнаступления ВСУ оцениваются примерно в 50 тысяч человек. При этом, если в южных районах противник и смог вернуть под свой контроль незначительные территории, то на севере украинцы потеряли более значительные участки. Об этом сообщают также аналитики Института изучения войны (ISW).

Представители экспертного сообщества отмечают, что важную роль в успехах российских войск сыграла "Бахмутская мясорубка", в рамках которой бойцы ЧВК "Вагнер" на протяжении семи месяцев "перемалывали" наиболее боеспособные силы противника. В результате Вооруженные силы РФ получили дополнительное время для подготовки к украинскому контрнаступлению.

Об этом ранее заявлял бывший командир отряда специального назначения "Витязь" Николай Соловьев, отмечая, что организация Евгения Пригожина имеет богатый боевой опыт, полученный в том числе в Африке.