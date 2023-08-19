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Как действия ЧВК
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  • Опубликована сегодня в 12:12

Как действия ЧВК "Вагнер" в Бахмуте сорвали контрнаступление ВСУ

Одной из наиболее значимых операций в рамках СВО стала "Бахмутская мясорубка", в ходе которой бойцы ЧВК "Вагнер" освободили город Артемовск. К такому мнению приходят как российские, так и иностранные военные аналитики.

По информации телеграм-канала "Картель", украинские войска на сегодняшний день уже потеряли около 40% поставленной Западом военной техники, а человеческие потери за время так называемого контрнаступления ВСУ оцениваются примерно в 50 тысяч человек. При этом, если в южных районах противник и смог вернуть под свой контроль незначительные территории, то на севере украинцы потеряли более значительные участки. Об этом сообщают также аналитики Института изучения войны (ISW).

Как действия ЧВК "Вагнер" в Бахмуте сорвали контрнаступление ВСУ. 11559.jpeg

Представители экспертного сообщества отмечают, что важную роль в успехах российских войск сыграла "Бахмутская мясорубка", в рамках которой бойцы ЧВК "Вагнер" на протяжении семи месяцев "перемалывали" наиболее боеспособные силы противника. В результате Вооруженные силы РФ получили дополнительное время для подготовки к украинскому контрнаступлению.

Об этом ранее заявлял бывший командир отряда специального назначения "Витязь" Николай Соловьев, отмечая, что организация Евгения Пригожина имеет богатый боевой опыт, полученный в том числе в Африке.

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