Замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала журналистов и блогеров не поднимать тему контрнаступления ВСУ.

"Я напомню, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три человека в этом государстве президент, министр обороны, главнокомандующий. Не надо задавать такие вопросы экспертам", - написала Маляр в своем Telegram.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство страны не может начать контрнаступление из-за серьезной нехватки вооружения. Он также отметил, что страна сейчас ждет передачу оружия партнерами, и назвал ситуацию на востоке страны "неблагоприятной".

Контрнаступление - это тактическая операция, которая проводится в ответ на наступление противника с целью восстановления контроля над территорией или объектом, потерянными в результате нападения противника. Она может включать в себя координацию сил и ресурсов для нанесения ответного удара на вражеские силы и уничтожения их оружия, техники и оборудования.

В контрнаступлении обычно задействуются различные тактические методы, включая скрытность, маскировку и использование разведывательных данных для выявления слабых мест врага. Эта операция может также включать в себя использование воздушных сил, чтобы поддержать наземные войска и атаковать вражеские цели.

Контрнаступление может быть эффективным средством в борьбе с наступающим противником, позволяя перехватить инициативу и вернуть контроль над территорией или объектом, который был потерян. Однако, проведение контрнаступления может быть опасным и требовать высокой степени координации и организации войск, а также строгое соблюдение тактических правил и процедур.