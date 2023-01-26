Украинская армия может организовать контрнаступление предстоящей весной, главными направлениями для возможного удара остаются Мелитополь и Бердянск. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, весной режим Зеленского сможет зализать раны и попытаться сформировать новые корпуса для атаки. Однако многое будет зависеть от того, где к этому моменту будет линия фронта, насколько далеко российская армия сможет продвинуться и закрепить свои успехи.

"Мелитополь и Бердянск остаются самыми главными направлениями для наступления ВСУ. Эту информации уже озвучили на Западе. Теперь Зеленскому предстоит воплотить ее в жизнь", — отметил Рогов.

По его мнению, на данном этапе у ВСУ нет возможности для широкого наступления.