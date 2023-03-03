Российские подразделения пресекли контратаки ВСУ в Луганской области

Контратаки ВСУ в районе Макеевки, Невского и Чернопоповки в ЛНР закончились полным провалом. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"Вооруженные формирования Украины в очередной раз предприняли попытку в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка контратаковать наши наступающие порядки, но были остановлены и, понеся потери в живой силе и технике, вернулись на ранее занимаемые рубежи", — рассказал эксперт, передает РИА "Новости".
Контратаки украинских боевиков остановили российские артиллеристы, мотострелки и отряды специальных войск радиохимической и биологической защиты.
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