Российские подразделения пресекли контратаки ВСУ в Луганской области

Контратаки ВСУ в районе Макеевки, Невского и Чернопоповки в ЛНР закончились полным провалом. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Вооруженные формирования Украины в очередной раз предприняли попытку в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка контратаковать наши наступающие порядки, но были остановлены и, понеся потери в живой силе и технике, вернулись на ранее занимаемые рубежи", — рассказал эксперт, передает РИА "Новости".