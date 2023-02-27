ВСУ впервые за долгое время решились на контратаку в районе Кременной в ЛНР, но понесли большие потери. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, украинское командование, опираясь на данные разведки и оперативную обстановку в районе Кременной в ЛНР, долгое время использовало тактику глухой обороны. Однако, перейдя к наступательным действиям, киевские силовики понесли большие потери и откатились на ранее занимаемые рубежи, сообщает РИА "Новости".