Российские войска пресекли контратаку украинских формирований на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Украинские боевики предприняли действия наступательного характера с районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить наши позиции, которые были отбиты у противника ранее. Упреждающими ударами наступление вооруженных формирований Украины было сорвано", - рассказал эксперт.

По его словам, противник силами до батальонно-тактической группы попытался создать так называемый "огневой мешок", но благодаря работе ВС РФ на упреждение, этого сделать не удалось.