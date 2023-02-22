Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.02.2023 : 74,8596
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.02.2023 : 79,7588
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 8:04

В районе Красного Лимана ВСУ попытались создать "огневой мешок", но провалились

Российские войска пресекли контратаку украинских формирований на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Украинские боевики предприняли действия наступательного характера с районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить наши позиции, которые были отбиты у противника ранее. Упреждающими ударами наступление вооруженных формирований Украины было сорвано", - рассказал эксперт.

По его словам, противник силами до батальонно-тактической группы попытался создать так называемый "огневой мешок", но благодаря работе ВС РФ на упреждение, этого сделать не удалось.

Мир

Россия заняла 52 место по уровню инфляции в мире

Среди европейских стран сильнее всего инфляция в 2022 году разогналась в Молдавии (30,2%) и Украине (26,6%).

Читать полностью

Власти Италии не обсуждают поставку истребителей Украине

Пока не обсуждают

Читать полностью

Общество

Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования

В ближайшее время правительство России начнет работу над реформой университетского обучения

Читать полностью

Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями

Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство

Читать полностью

Новости