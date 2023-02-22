Российские войска пресекли контратаку украинских формирований на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"Украинские боевики предприняли действия наступательного характера с районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить наши позиции, которые были отбиты у противника ранее. Упреждающими ударами наступление вооруженных формирований Украины было сорвано", - рассказал эксперт.
По его словам, противник силами до батальонно-тактической группы попытался создать так называемый "огневой мешок", но благодаря работе ВС РФ на упреждение, этого сделать не удалось.
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