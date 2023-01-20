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  • Опубликована сегодня в 12:48

Россия и Туркмения подписали контракты на общую сумму 150 млрд рублей

Компании из России и Туркмении в ходе прошедшего в Ашхабаде российско-туркменского форума подписали двусторонние соглашения на сумму 150 млрд рублей.

Туркмения традиционно считается одним из самых надежных партнеров России в сфере промышленной кооперации, об этом заявил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач.

Известно, что на сегодняшний день основным направлением работы Москвы и Ашхабада является энергетика. Однако в перспективе планируется развивать текстильную промышленность, транспорт и логистику.

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