Компании из России и Туркмении в ходе прошедшего в Ашхабаде российско-туркменского форума подписали двусторонние соглашения на сумму 150 млрд рублей.
Туркмения традиционно считается одним из самых надежных партнеров России в сфере промышленной кооперации, об этом заявил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач.
Известно, что на сегодняшний день основным направлением работы Москвы и Ашхабада является энергетика. Однако в перспективе планируется развивать текстильную промышленность, транспорт и логистику.
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