В Москве идут консультации по подготовке к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции

В столице РФ проходит ряд консультаций, направленных на подготовку к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции. Об этом проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

"В Москве проходит серия консультаций в рамках подготовки к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции"

Ранее стало известно, что встреча замглавы МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана состоится 3 апреля.