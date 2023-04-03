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  • Опубликована сегодня в 15:40

В Москве идут консультации по подготовке к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции

В столице РФ проходит ряд консультаций, направленных на подготовку к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции. Об этом проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

"В Москве проходит серия консультаций в рамках подготовки к встрече глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции"

Ранее стало известно, что встреча замглавы МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана состоится 3 апреля.

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