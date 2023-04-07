Контрнаступления ВСУ в Донбассе состоится в ближайшие недели. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкина, многие друзья и партнеры Украины стремятся помочь ей в завоевании территорий. При этом контрнаступление является одним из способов достижения этой цели.

Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что Киеву необходима поддержка в наращивании своего потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе.