Контрнаступления ВСУ в Донбассе состоится в ближайшие недели. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.
По словам Блинкина, многие друзья и партнеры Украины стремятся помочь ей в завоевании территорий. При этом контрнаступление является одним из способов достижения этой цели.
Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что Киеву необходима поддержка в наращивании своего потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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