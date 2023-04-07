Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.04.2023 : 80,6713
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.04.2023 : 88,1294
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:41

Блинкен: Контрнаступления ВСУ в Донбассе состоится в ближайшие недели

Контрнаступления ВСУ в Донбассе состоится в ближайшие недели. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкина, многие друзья и партнеры Украины стремятся помочь ей в завоевании территорий. При этом контрнаступление является одним из способов достижения этой цели.

Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что Киеву необходима поддержка в наращивании своего потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Мир

Чавушоглу и Лавров обсудили зерновую сделку

Глава МИД Турции отметил важность этого соглашения

Читать полностью

Экс-президент Грузии Саакашвили: "Сейчас я умираю"

Бывший лидер страны находится в заключении

Читать полностью

Общество

Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания

Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела

Читать полностью

Холодный климат продлевает жизнь

Немецкие ученые установили, что умеренно низкие температуры увеличивают продолжительность жизни человека. Об этом сообщает Telegram-канал Discovery.

Читать полностью

Новости