Член палаты представителей американского конгресса Тим Берчетт заявил, что США пора пересмотреть стимуляцию Киева своей поддержкой. Подогревать конфликт - не в интересах Америки, сказал политик во время интервью изданию интервью Fox News, сравнив нынешнюю ситуацию с войной во Вьетнаме.
.- Все это слишком напоминает Вьетнам. Мы отправляем им наши деньги - половину они крадут, - говорит Берчетт. - Мы посылаем вооружение - а они не умеют им пользоваться.
Как считает конгрессмен, такое усиленное вовлечение США в конфликт абсолютно невыгодно гражданам страны. Его точку зрения поддерживает и Москва, которая уже не раз заявляла, что поставки транспорта с оружием лишь становятся целью для российской армии.
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