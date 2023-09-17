Мунгалла: переворот в Конго - это "фальшивые новости"

Министр коммуникации и официальный представитель правительства Республики Конго Тьери Мунгалла опроверг распространяющиеся в зарубежных СМИ слухов о возможном государственном перевороте в стране, окрестив их "фальшивыми новостями".
В его заявлении, опубликованном в социальной сети X (бывшая Twitter), говорится: "Распространяется ложная информация о том, что в столице Республики Конго, городе Браззавиль, происходят серьезные события. Правительство отрицает эти фальшивые новости."
Мунгалла также подчеркнул, что обстановка в стране остается спокойной, и призвал граждан Республики Конго заниматься своими обыденными делами.
Ранее в социальной сети X начали появляться сообщения о предполагаемом государственном перевороте в Республике Конго.
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