Мунгалла: переворот в Конго - это "фальшивые новости"

Министр коммуникации и официальный представитель правительства Республики Конго Тьери Мунгалла опроверг распространяющиеся в зарубежных СМИ слухов о возможном государственном перевороте в стране, окрестив их "фальшивыми новостями".

В его заявлении, опубликованном в социальной сети X (бывшая Twitter), говорится: "Распространяется ложная информация о том, что в столице Республики Конго, городе Браззавиль, происходят серьезные события. Правительство отрицает эти фальшивые новости."

Мунгалла также подчеркнул, что обстановка в стране остается спокойной, и призвал граждан Республики Конго заниматься своими обыденными делами.

Ранее в социальной сети X начали появляться сообщения о предполагаемом государственном перевороте в Республике Конго.