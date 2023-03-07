Конфликт на Украине подошел к критическому моменту. На данный момент мировому сообществу необходимы спокойствие, разумность и диалог. Об этом заявил глава МИД Китая Цинь Ган заявил.
По словам министра, "либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь", украинский конфликт "усугубится, ситуация выйдет из-под контроля", передает РИА "Новости".
Также Цинь Ган указал, что санкции и давление не могут решить проблемы, которая затрагивает все мировое сообщество.
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