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  • Опубликована сегодня в 6:58

В Китае заявили, что конфликт на Украине подошел к критическому моменту

Конфликт на Украине подошел к критическому моменту. На данный момент мировому сообществу необходимы спокойствие, разумность и диалог. Об этом заявил глава МИД Китая Цинь Ган заявил.

По словам министра, "либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь", украинский конфликт "усугубится, ситуация выйдет из-под контроля", передает РИА "Новости".

Также Цинь Ган указал, что санкции и давление не могут решить проблемы, которая затрагивает все мировое сообщество.

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