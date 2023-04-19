В Петрозаводске был отменен концерт певца Ярослава Евдокимова, известного своей песней "Фантазер". Об этом сообщили в пресс-службе Дома культуры "Машиностроитель".

Решение было принято в связи с жалобами населения. Мероприятие должно было состояться 13 мая.

Дело в том, что Евдокимов многократно критиковал Россию, а также специальную военную операцию. Это и стало причиной отмены его концерта.