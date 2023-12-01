Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неотложной необходимости принятия комплексных мер для решения проблемы мобилизации на Украине, сообщает ТАСС.
В ходе заседания ставки верховного главнокомандующего он подчеркнул, что изменения в этой сфере касаются не только численности, но и условий и сроков службы. Зеленский подчеркнул важность проработки комплексных решений военным руководством и Министерством обороны.
Некоторые предложения по решению этой проблемы уже поступили, но президент ожидает разработки комплексных решений. Он также отметил, что в обсуждаются не только вопросы численности, но и условий и сроков службы в армии.
В Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Власти принимают меры, чтобы предотвратить уклонение от службы, включая запрет на выезд за рубеж и активное распространение повесток.
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