Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неотложной необходимости принятия комплексных мер для решения проблемы мобилизации на Украине, сообщает ТАСС.

В ходе заседания ставки верховного главнокомандующего он подчеркнул, что изменения в этой сфере касаются не только численности, но и условий и сроков службы. Зеленский подчеркнул важность проработки комплексных решений военным руководством и Министерством обороны.

Некоторые предложения по решению этой проблемы уже поступили, но президент ожидает разработки комплексных решений. Он также отметил, что в обсуждаются не только вопросы численности, но и условий и сроков службы в армии.

В Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Власти принимают меры, чтобы предотвратить уклонение от службы, включая запрет на выезд за рубеж и активное распространение повесток.﻿