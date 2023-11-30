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Глава Республики Крым объявил о назначении денежной компенсации пострадавшим из-за шторма
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  • Опубликована сегодня в 18:58

Глава Республики Крым объявил о назначении денежной компенсации пострадавшим из-за шторма

В связи с последствиями стихии, прокатившейся по территории Республики Крым, глава региона Сергей Аксенов объявил о предоставлении жителям денежной компенсаций, сообщает ТАСС.

Согласно его заявлению в Telegram-канале, собственникам жилья, пострадавшего от шторма, будет выплачено по 7 тыс. рублей за каждый квадратный метр, предназначенный на восстановление и ремонт. Лица, чьи условия жизнедеятельности были нарушены, получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Также предусмотрены компенсации для граждан, чье имущество пострадало в результате стихийного бедствия. При полной потере имущества выплата составит 100 тыс. рублей, при его частичной утрате — 50 тыс. рублей.

Страшный циклон, обрушившийся на регион ночью и утром 27 ноября, привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на черноморском побережье России. Пострадали не только Крым, но и другие регионы, такие как Севастополь, Краснодарский край, Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР.

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