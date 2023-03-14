Верховный суд РФ разрешил требовать компенсацию морального вреда за опоздавший или не приехавший автобус. Об этом сообщает РИА "Новости".
Прецедентом стало дело жителя Наро-Фоминска, который чуть не опоздал на поезд из-за задержки автобуса. Истцу пришлось переживать и волноваться, у него поднялось давление и заболела голова. Мужчина потребовал компенсацию в 5 тысяч рублей, передает информагентство.
Нижестоящие суды по иску отказывали, но Верховный суд отменил их решения, отметив, что в случае неисполнения обязательств по перевозке ответственность несет перевозчик.
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