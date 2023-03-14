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  • Опубликована сегодня в 8:05

Пассажиры теперь могут потребовать компенсацию морального вреда от перевозчика за опоздавший или не приехавший автобус

Верховный суд РФ разрешил требовать компенсацию морального вреда за опоздавший или не приехавший автобус. Об этом сообщает РИА "Новости".

Прецедентом стало дело жителя Наро-Фоминска, который чуть не опоздал на поезд из-за задержки автобуса. Истцу пришлось переживать и волноваться, у него поднялось давление и заболела голова. Мужчина потребовал компенсацию в 5 тысяч рублей, передает информагентство.

Нижестоящие суды по иску отказывали, но Верховный суд отменил их решения, отметив, что в случае неисполнения обязательств по перевозке ответственность несет перевозчик.

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