Верховный суд РФ разрешил требовать компенсацию морального вреда за опоздавший или не приехавший автобус. Об этом сообщает РИА "Новости".

Прецедентом стало дело жителя Наро-Фоминска, который чуть не опоздал на поезд из-за задержки автобуса. Истцу пришлось переживать и волноваться, у него поднялось давление и заболела голова. Мужчина потребовал компенсацию в 5 тысяч рублей, передает информагентство.

Нижестоящие суды по иску отказывали, но Верховный суд отменил их решения, отметив, что в случае неисполнения обязательств по перевозке ответственность несет перевозчик.