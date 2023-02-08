Семьям погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей. Об этом сообщает правительство Тульской области.

По информации пресс-службы регионального правительства, ночью губернатор Александр Дюмин провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии, произошедшей в Ефремове. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Власти уточняют, что региональное министерство строительства совместно с МЧС в самое ближайшее время проведет обследование дома и даст заключение о возможности его дальнейшей эксплуатации.