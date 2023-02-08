Семьям погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей. Об этом сообщает правительство Тульской области.
По информации пресс-службы регионального правительства, ночью губернатор Александр Дюмин провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии, произошедшей в Ефремове. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.
Власти уточняют, что региональное министерство строительства совместно с МЧС в самое ближайшее время проведет обследование дома и даст заключение о возможности его дальнейшей эксплуатации.
Российские спецслужбы: На Украине "откосить" от армии стоит 10 тыс. долларов
В незалежной налажена коррупционная схема уклонения от призыва в армию.
Эксперт: Сейсмическая активность в Турции и может распространится на другие регионы мира
Смещения Аравийской плиты относительно Анатолийской на три метра вызвало сейсмическую активность в Турции.
Николая Дроздова выписали из больницы
Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.
Пушкинский музей открывает новый музыкальный сезон - 2023
Первый концерт в мемориальной квартире Святослава Рихтера состоится 15 февраля.