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  • Опубликована сегодня в 7:43

Правительство Тульской области выплатит 1 миллион семьям погибших при взрыве газа в Ефремове

Семьям погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшим выплатят по 500 тысяч рублей. Об этом сообщает правительство Тульской области.

По информации пресс-службы регионального правительства, ночью губернатор Александр Дюмин провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии, произошедшей в Ефремове. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Власти уточняют, что региональное министерство строительства совместно с МЧС в самое ближайшее время проведет обследование дома и даст заключение о возможности его дальнейшей эксплуатации.

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