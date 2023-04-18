Представители стран "Группы семи" согласовали совместные действия для предотвращения поставок оружия в Россию из третьих стран и продолжения мер по сдерживанию финансовой поддержки действий РФ на Украине. Это подтверждается в заявлении глав МИД стран G7, принятом на встрече в курортном городе Каруидзава в Японии.

"Мы будем совместно координировать наши действия, чтобы противостоять поставкам оружия России из третьих стран, а также продолжим принимать меры против тех, кто оказывает финансовую поддержку военным действиям России на Украине", - говорится в заявлении, передает ТАСС.

Кроме того министры договорились об ужесточении санкций против России и продолжении поддержки Украины.