Применение коммунальными службами пескосолевых смесей в зимний период приводит весной к пыльным бурям на улицах Петербурга, которые угрожают здоровью граждан.

Коммунальщики стараются решить эту проблему при помощи воздуходувов, что приводит к совершенно противоположному результату. Частицы пыли просто перелетают на другой участок, попадая при этом в легкие горожан. Об этом рассказали активисты движения "Город перемен".

Глава Комитета по благоустройству Василий Пониделко заявил, что нашел другой способ весенней уборки. В результате центральные улицы Петербурга были залиты водой и шампунем. Однако петербуржцы отмечают, что эта мера имела лишь кратковременный эффект, и Северная столица вновь погрузилась в пыль.

Руководитель Северо-Западной общественной экологической организации "Зеленый крест" Юрий Шевчук считает, что коммунальщики в своей работе должны активно использовать пылесосы, но подобных аппаратов очень мало. Общественники продолжают бить тревогу, отмечая, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждая восьмая смерть на планете так или иначе связана с воздействием пыли.

"Уличная пыль является причиной возникновения различных заболеваний легочных, сердечно-сосудистых, даже может быть причиной рака легких. Эта пыль оседает на волосах, на одежде, все это попадает в квартиры. Основное — это, конечно, соблюдать гигиену, влажная уборка. Можно посоветовать респираторы, маски", — порекомендовала врач-терапевт Марина Борзанова.

Однако администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не предпринимает эффективных мер по устранению пыли с городских улиц. По мнению экспертов, решить эту проблему может только системное изменение в работе городских коммунальных служб.