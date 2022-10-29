Смольный продолжает игнорировать проблему расселения петербургских коммуналок

Жители Санкт-Петербурга не верят в обещания чиновников Смольного расселить в 2023 году 1,5 тысячи семей из коммунальных квартир.
Во время выступления в Законодательном собрании Петербурга вице-губернатор Анатолий Повелий сообщил о планах расселить 1,5 тысячи семей из коммуналок. При этом он добавил, что инициатива будет реализована только при желании горожан.
"Расселение коммунальных квартир зависит не только от возможностей бюджета, но в том числе от желания жителей коммунальных квартир расселяться", — отметил Повелий.
Однако петербуржцы сомневаются в словах чиновника, поскольку раньше губернатор Александр Беглов уже пытался переложить на них ответственность за низкие темпы расселения коммунальных квартир, заявив, что переселяться не хотят сами жители.
Напомним, ранее экономический обозреватель Дмитрий Прокофьев рассказал, что низкие темпы расселения жильцов коммуналок могут быть связаны с нежеланием Беглова тратить бюджетные средства.
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