Последствия ЧП, связанного с разливом нефтепродуктов близ поселка Ярега Ухтинского округа Республики Коми, полностью устранены. Об этом стало известно от пресс-службы Минприроды региона.
"Выездное обследование установило, что работы по ликвидации и очистке территории от нефтезагрязнения завершены, территория спланирована, отсыпана грунтом и покрыта снегом. При выборочной расчистке грунта от снега признаков нефтезагрязнения не обнаружено"
В ведомстве также отметили, что дальнейшие мероприятия по восстановлению земель и водных ресурсов "будут выполняться в соответствии с разработанным и согласованным проектом рекультивации".
Напомним, что 27 февраля из-за разгерметизации нефтепровода случился разлив природного ресурса площадью 700 кв.м.
Канада отправит Украине ещё 8 тысяч снарядов для гаубиц и 12 ракет для систем ПВО
Об этом сообщили на официальном сайте Министерства обороны страны
Лавров и глава МИД Труции обсудили ход выполнения зерновой сделки
Министр иностранных дел РФ еще раз подчеркнул необходимость выполнения российской части черноморской инициативы
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля