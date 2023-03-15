Последствия ЧП, связанного с разливом нефтепродуктов близ поселка Ярега Ухтинского округа Республики Коми, полностью устранены. Об этом стало известно от пресс-службы Минприроды региона.

"Выездное обследование установило, что работы по ликвидации и очистке территории от нефтезагрязнения завершены, территория спланирована, отсыпана грунтом и покрыта снегом. При выборочной расчистке грунта от снега признаков нефтезагрязнения не обнаружено"

В ведомстве также отметили, что дальнейшие мероприятия по восстановлению земель и водных ресурсов "будут выполняться в соответствии с разработанным и согласованным проектом рекультивации".

Напомним, что 27 февраля из-за разгерметизации нефтепровода случился разлив природного ресурса площадью 700 кв.м.