Командующим ЦВО стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, сменив на этом посту генеарала Александра Лапина. Об этом стало известно от медиахолдинга РБК со сслыкой на запись в базе «Спарк» и в ЕГРЮЛ. Об этом писал депутат Госдумы Дмитрий Саблин на своём сайте.
«Поздравляю Андрея Мордвичева с назначением на пост командующего Центральным военным округом. Боевой генерал, смелый человек. Раненный при освобождении Мариуполя, вернулся в строй и сегодня на передовой вместе со своими бойцами»
Назначением Мордвичева послужила его активная военная деятельность в Мариуполе: генерал-лейтенант командовал 8-й армией и руководил армейскими подразделениями.
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