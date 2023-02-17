Командующим ЦВО стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, сменив на этом посту генеарала Александра Лапина. Об этом стало известно от медиахолдинга РБК со сслыкой на запись в базе «Спарк» и в ЕГРЮЛ. Об этом писал депутат Госдумы Дмитрий Саблин на своём сайте.

«Поздравляю Андрея Мордвичева с назначением на пост командующего Центральным военным округом. Боевой генерал, смелый человек. Раненный при освобождении Мариуполя, вернулся в строй и сегодня на передовой вместе со своими бойцами»

Назначением Мордвичева послужила его активная военная деятельность в Мариуполе: генерал-лейтенант командовал 8-й армией и руководил армейскими подразделениями.